In Augsburg findet der erste Weihnachtsbaum-Weitwurf statt

Viele Augsburger haben ihre Weihnachtsbäume daheim längst rausgeschmissen. Eine andere Art des "Wegwurfes" veranstaltet jetzt die Stadt mit einem spaßigen Wettbewerb für alle.

So ein Rauswurf kann etwas Befreiendes an sich haben. Etwa, wenn der Christbaum daran glauben muss. Zu lange schon im Wohnzimmer, zu nadelnd und überhaupt, die Sehnsucht nach Frühling und Aufbruch lässt keinen Platz mehr für Après-Weihnachtsstimmung. Demnächst können Augsburgerinnen und Augsburger gemeinsam Blautannen und Co. werfen - und zwar möglichst weit. Erstmals veranstaltet die Stadt einen Weihnachtsbaumweitwurf-Wettbewerb. Es gibt sogar verschiedene Wurftechniken - eine allerdings ist verboten.

Hinter der Premiere für den ersten städtischen Weihnachtsbaumweitwurf-Wettbewerb steckt die Forstverwaltung. Sie möchte ausgedienten Christbäumen ein zweites Leben als "natürliches Sportgerät" ermöglichen, heißt es in einer Mitteilung. Der Wettbewerb findet am Sonntag, 28. Januar, von 14 bis 15 Uhr auf der Wiese am Waldeingang in der Ilsungstraße, nahe der Sportanlage Süd, statt. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, heißt es. Die ehrgeizigen Baum-Werfer können in drei Kategorien antreten: Kinder, Frauen und Männer. Es gibt Preise.

Erster Christbaum-Weitwurf in Augsburg

Der Sieger oder die Siegerin bei den Kindern erhält einen Gutschein für einen Weihnachtsbaum, er kann beim traditionellen Christbaumverkauf der Augsburger Forstverwaltung im nächsten Dezember eingelöst werden. Weitere schöne Sachpreise werden versprochen. Wer jetzt glaubt, man kann Bäume schleudern, wie man will, liegt falsch.

Es gibt nur zwei erlaubte Techniken, den klassischen Speerwurf oder den sogenannten Highländer-Überschlagwurf, egal ob vorwärts oder rückwärts. Gedrehte Hammerwürfe sind hingegen ausgeschlossen - wegen der Verletzungsgefahr für das Publikum. Die Teilnahme ist kostenfrei, Spenden zugunsten der waldpädagogischen Arbeit des Forstmuseums Waldpavillon werden gerne entgegengenommen, heißt es.

Augsburger Forstverwaltung stellt Weihnachtsbäume

Während die Städter das erste Mal Bäume werfen können, fliegen ausrangierte Bäume im Augsburger Land traditionell jedes Jahr um die Wette. Das Walderlebniszentrum Oberschönenfeld veranstaltet zum 12. Mal den Wettbewerb und richtet jetzt gemeinsam mit der städtischen Forstverwaltung das skurrile Turnier auch in Augsburg aus. Wer nun glaubt, er könne auf diese Weise seinem eigenen Christbaum den Garaus machen, der liegt falsch. Bei dem Wettbewerb werden den Werferinnen und Werfern ausgediente heimische Weihnachtsbäume zur Verfügung gestellt.

Die reguläre Sammelaktion für Christbäume seitens der Stadt läuft noch bis zum 2. Februar. Bis dahin können Bürger ihren ausgedienten Baum am Straßenrand deponieren. Er wird dann am Sammeltag der Bio-Tonne abgeholt. Inzwischen türmen sich in einzelnen Vierteln aber die Bäume, weil sie zum ersten Abfuhrtermin im Januar noch nicht abgeholt wurden.