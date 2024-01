Augsburg

In Augsburg geht die Zahl der Ackerflächen zurück

Ackerflächen, hier in Haunstetten auf dem Areal, wo das neue Wohngebiet Haunstetten Südwest entstehen soll, geraten stärker in Bedrängnis.

Plus Die Bauernproteste haben den Blick auf die Situation der Landwirtschaft gelenkt. In Augsburg und dem Landkreis gibt es teils gegenläufige Entwicklungen.

Von Arne Seyffert

Die Landwirtschaft in Stadt und Landkreis Augsburg ist vom Strukturwandel betroffen: Seit 2015 ist die Anzahl der landwirtschaftlichen Betriebe um sieben Prozent zurückgegangen - die Zahl der besonders großen Höfe steigt dagegen. Waren es 2015 noch 1568 Bauernhöfe, sind es im Jahr 2021 nur noch 1459 Höfe. Aus diesen Zahlen ergibt sich ein Trend, der die Branche umtreibt: Die Anzahl der landwirtschaftlichen Betriebe nimmt durchschnittlich um ein bis zwei Prozent pro Jahr ab. "Manche Landwirte warten noch die nächste Auflage oder Regelung ab und lösen dann ihren Betrieb auf", sagt die Geschäftsführerin des Bayerischen Bauernverbandes in Augsburg, Doris Kreitner.

Wo es im Ballungsraum Augsburg Ackerflächen gibt

Die Trends schlagen aber nicht im gleichen Ausmaß überall im Ballungsraum Augsburg durch: Die Zahl der landwirtschaftlichen Betriebe im Stadtgebiet Augsburg ist seit 2015 sogar von 62 auf 68 gestiegen. Ob ein Bauernhof im Neben- oder Haupterwerb betrieben wird, geht aus den Zahlen nicht hervor. Die landwirtschaftlich genutzte Fläche - in Augsburg gibt es vor allem im Bereich Lechhausen und im Süden mit Inningen/ Bergheim/ Göggingen/ Haunstetten Ackerflächen - ist nach Zahlen des Amtes für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten nahezu gleich und liegt bei etwa 3000 Hektar. In dieser Statistik werden aber Flächen - unabhängig, ob sie im Landkreis oder im Stadtgebiet liegen - dem Standort des Bauernhofs zugerechnet. Pachtet ein Bauernhof in der Stadt Flächen auf dem Land, werden sie dennoch der Stadt zugerechnet.

