Augsburg

vor 34 Min.

In Augsburg gibt es Essen aus dem Automaten für jeden Geschmack

Plus In Augsburg kann man auch außerhalb der Ladenöffnungszeiten frische Lebensmittel bekommen. Automaten bieten Eier, Wurst, Fleisch und Milch - und sogar frische Pizza.

Von Fridtjof Atterdal

Hunger hält sich nicht an Ladenöffnungszeiten. Wer spätabends oder am Wochenende merkt, dass der Kühlschrank leer ist, kann zur Tankstelle fahren - oder zu einem der "Frischeautomaten", in denen immer mehr Produzenten, aber auch Gastronomen hochwertige Lebensmittel anbieten. Das Umland ist dabei klar im Vorteil, hier bieten vor allem Landwirte ihre Produkte frisch ab Hof an. Aber auch im Stadtgebiet wird man fündig - sogar italienische Spezialitäten kommen aus dem Lebensmittelautomaten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen