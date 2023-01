In Augsburg gibt es weniger Staus als vor Corona

In der Stau-Rangliste des Verkehrsdaten-Diensleisters Inrix liegt Augsburg unter den deutschen Städten im Mittelfeld.

Autofahrer und Autofahrerinnen in Augsburg haben im vergangenen Jahr im Schnitt 25 Stunden im Stau verloren. Zu diesem Ergebnis kommt eine Auswertung des Verkehrsdaten-Dienstleisters Inrix. Augsburg rangiert damit auf Platz 37 von 74, was das Stauaufkommen in deutschen Städten betrifft. Laut Inrix-Auswertung ist die Stauintensität 2022 im Vergleich zu 2021 – obwohl damals noch Corona-Einschränkungen herrschten – um sieben Prozent gesunken. Auch München und Nürnberg hatten einen Rückgang zu verzeichnen, während in anderen Städten das Stauniveau zunahm.

Weniger Stau in Augsburg: Mehr Homeoffice die Ursache?

Im Vergleich zum Vor-Corona-Jahr 2019 gab es in Augsburg einen Rückgang um drei Prozent bei den Stau-Stunden, was womöglich durch mehr Homeoffice erklärbar ist. Die Pkw-Dichte stieg zwischen 2019 und 2022 in Augsburg laut Daten des Kraftfahrtbundesamts nämlich grundsätzlich an – von 465 Pkw pro 1000 Einwohner (Anfang 2019) auf 475 Pkw pro 1000 Einwohner (Anfang 2022). Der Stand zum 1. Januar 2023 liegt noch nicht vor.

Verkehrsdaten-Dienstleister wie Inrix oder Tomtom werten für ihre Stau-Rankings anonym die Bewegungsdaten von Navigationsgeräten aus, um daraus Stauzeiten zu berechnen. Was das Vorankommen in der Innenstadt betrifft, schneidet Augsburg im Städtevergleich übrigens relativ gut ab. Allerdings werden die Staudaten auch von Einflussfaktoren wie Baustellen beeinflusst, sodass gewisse Schwankungen im Jahresvergleich noch nicht auf Änderungen beim Mobilitätsverhalten hindeuten.