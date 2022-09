Augsburg

17:30 Uhr

In Augsburg herrscht Frust über Sommerbaustellen – aber das Ende naht

Plus Die Gleisarbeiten am Moritzplatz waren Grund für weitere Baustellen in der Innenstadt. Für Anlieger bleibt die Lärmbelastung immens. So geht es nach den Sommerferien weiter.

Von Michael Hörmann

Gefühlt kommt es einem vor, als ob es in den Sommerferien noch nie so viele Baustellen in Augsburg gab wie im Jahr 2022. Stimmt nicht, sagt die Stadt Augsburg. Es könne aber sein, dass das Ausmaß einzelner Großbaustellen den Gesamteindruck verfärbe. In erster Linie ist es die Gleisbaustelle am Moritzplatz, die für Geschäftsleute, Gastronomen, Anwohner und Passanten über Wochen hinweg Beeinträchtigungen bringt. Eine gute Nachricht gibt es aber: Die Arbeiten sollen wie geplant bis Ende der Schulferien abgeschlossen sein. Beendet ist die Baustelle im Mittleren Graben, hier fließt der Verkehr seit Freitag wieder regulär.

