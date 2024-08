In Augsburg sind etwa 400 Bezahlkarten für Flüchtlinge im Einsatz

Nachdem die Stadt im Mai mit der Ausgabe der ersten Bezahlkarten an Asylbewerber begonnen hatte, hat das Sozialreferat nun eine erste Bilanz gezogen. Demnach verfügen aktuell um die 400 Personen in Augsburg über eine solche Bezahlkarte – statt Bargeld erhalten die Asylbewerber ein elektronisches Guthaben auf der Karte für Einkäufe und dürfen pro Monat noch 50 Euro in bar für Kleinsteinkäufe haben. Grundsätzlich würden um die 600 Personen für die Karte infrage kommen, wer allerdings in einer Familie lebt, in der sich z. B. ein Sozialhilfeempfänger befindet, bekommt die Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz weiterhin überwiesen. Ukrainische Flüchtlinge werden auf anderer gesetzlicher Grundlage versorgt und erhalten Bürgergeld. Für Bestandsfälle sei die Umstellung erledigt, neu in Augsburg ankommende Asylbewerber, die unter das Leistungsgesetz fallen, bekommen die Karte ohnehin, so die Stadt.

Sozialreferent Martin Schenkelberg (CSU) betonte zuletzt im Sozialausschuss des Stadtrats, dass die Stadt Augsburg nicht „vorgeprescht“ sei. Augsburg hatte die Karte wie berichtet einige Wochen früher eingeführt, als dies für alle bayerischen Kommunen verpflichtend gewesen wäre. Der grüne Koalitionspartner hatte dies kritisiert. Laut Sozialverwaltung seien die im Vorfeld geäußerten Bedenken - etwa Bürokratismus und Probleme für Asylbewerber - nicht eingetreten.

Mehr Bargeld für arbeitende Asylbewerber? So ist die Lage in Augsburg

Im Ausschuss gab es mehrere Nachfragen zur Akzeptanz der Bezahl-Karte in Geschäften und technischen Funktionen. Neben Geschäften des täglichen Bedarfs sei etwa das Sozialkaufhaus „Contact“ eine Akzeptanzstelle. Zudem habe man die Stadtwerke auf die Akzeptanz-Liste gesetzt, sodass Asylbewerber ein Sozialticket (Deutschlandticket für 44 statt 49 Euro im Monat) kaufen können. Die Stadt setzt sich im Innenministerium dafür ein, dass der monatliche Barbetrag für diejenigen Asylbewerber, die Arbeitsgelegenheiten wahrnehmen, von 50 auf 114 Euro erhöht wird. Damit wolle man die Motivation erhöhen, Arbeitsgelegenheiten anzutreten. Momentan plant die Stadt, ein entsprechendes Programm aufzulegen. Dabei würde nach Einzelfallprüfung eine Pflicht gelten, wobei die Stadt zuletzt erklärte, auf eine freiwillige Annahme von Arbeit zu setzen.

Dazu und auch zur Bezahlkarte gibt es seitens der Grünen allerdings noch offene Fragen. Die Fraktion formulierte schriftlich einen längeren Fragenkatalog zur Bezahlkarte, etwa inwieweit Flüchtlinge eingeschränkt würden, wenn sie nicht mehr hauptsächlich mit Bargeld einkaufen können. Das Sozialreferat verweist darauf, dass Kleinstbeträge in Geschäften, die keine Kartenzahlung anbieten, ja mit dem 50-Euro-Bargeldbetrag beglichen werden könnten.

Vor den Sozialgerichten laufen aktuell mehrere Klagen gegen die Bezahlkarte. Nachdem das Hamburger Sozialgericht die 50-Euro-Regelung im Fall einer schwangeren Frau bereits als ungenügend bewertet hatte, entschied das Landessozialgericht in Hamburg in einem anderen Fall, in dem ein Eilverfahren gefordert worden war, dass die Regelung für eine begrenzte Zeit zumutbar sei. In der Sache selbst wurde dabei aber noch nicht entschieden, sondern nur zur Frage der Eilbedürftigkeit.

Zuletzt wurden auch zwei Eilentscheidungen des Nürnberger Sozialgerichts bekannt, die die 50-Euro-Bargeld-Regelung kritisch sehen. In einem Fall hatte die Klägerin geltend gemacht, aufgrund der Bargeld-Kontingentierung und des Ausschlusses vom Online-Handel höhere Lebenshaltungskosten zu haben, weil sie etwa keine Gebraucht-Waren von privat kaufen könne. Diese Thematik dürfte nun in die höchste Instanz geklagt werden müssen, bevor rechtliche Klarheit herrscht. Bisher handelt es sich nur um erstinstanzliche Einzelfallentscheidungen in Eilverfahren.