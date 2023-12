In Augsburg sind manche Sicherheitsmaßnahmen zur Gewohnheit geworden

Plus Es wird viel getan, um in Augsburg Feste wie den Christkindlesmarkt zu schützen. Jede Maßnahme lässt sich begründen - doch einen Weg zurück scheint es nicht zu geben.

Wer in Augsburg zum Christkindlesmarkt möchte, kommt auf dem Weg an Pollern vorbei, die einen Terroranschlag mit einem Lkw verhindern sollen. Sie sind ein sichtbares Zeichen dafür, dass sich die Stadt um die Sicherheit der Veranstaltung bemüht. Seit dem Attentat am Berliner Breitscheidplatz 2016 haben die Behörden auch in Augsburg die entsprechenden Maßnahmen bei größeren Festen im öffentlichen Raum erheblich verschärft - so wurde seither etwa die Videoüberwachung während der Sommernächte und des Plärrers eingeführt, die Polizei ist oft mit größerem Aufgebot vor Ort, die Präsenz privater Security-Dienste ist inzwischen nahezu obligatorisch. Jede dieser Schritte lässt sich begründen, dennoch irritieren die fehlende Debatte darüber und der eingetretene Gewöhnungseffekt.

Statistisch gesehen ist die Sicherheit in Augsburg nicht gesunken

Es ist schließlich noch gar nicht so lange her, dass es auch ohne die meisten der genannten Maßnahmen ging, und das Risiko, Opfer eines Verbrechens zu werden, ist in Augsburg statistisch gesehen nicht größer als vor Jahrzehnten. Nun ist nachvollziehbar, dass sich kein Verantwortlicher im Fall eines Attentates oder schweren Verbrechens auf einer öffentlichen Veranstaltung dem Vorwurf ausgesetzt sehen will, nicht genug für die Sicherheit der Bevölkerung getan zu haben. Und doch braucht es nicht viel Fantasie, um sich Taten vorzustellen, bei denen Poller, Einlasskontrollen und Überwachungskameras nichts helfen; offene Gesellschaften sind nun mal verwundbar, und hundertprozentige Sicherheit gibt es nicht. Hinzu kommt: Ob das oft vorgebrachte Argument des erhöhten Sicherheitsgefühls durch derartige Maßnahmen tatsächlich stimmt, lässt sich nicht belegen, zumal sich auch argumentieren lässt, dass erhöhte Vorkehrungen sogar eher ein Gefühl der Unsicherheit erzeugen, das durch sie doch eigentlich bekämpft werden soll. Wenn so viel Geld und Personal für Sicherheit bereitgestellt wird, muss schließlich irgendeine Gefahr bestehen, welcher Art auch immer.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen