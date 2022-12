In Augsburg soll kommendes Jahr eine Surfwelle entstehen

Die Surffreunde wollen 2023 mit dem Bau am Senkelbach beginnen. Um die Surfwelle in Augsburg zu finanzieren, gibt es eine Spendenkampagne.

Die Arbeiten für den Bau einer stehenden Surfwelle am Senkelbach sollen im kommenden Jahr beginnen. Das gab der Verein "Surffreunde Augsburg" am Donnerstag bekannt. Innenminister Joachim Herrmann ( CSU) übergab jetzt einen Förderbescheid an die Surffreunde über 180.000 Euro. "Dadurch steht die Finanzierung der Surfwelle in Augsburg auf soliden Beinen und wir wollen im Lauf des kommenden Jahres mit dem Bau beginnen", so die Surffreunde.

Die Surfwelle, die über eine Rampe im Senkelbach nahe dem Plärrergelände erzeugt wird, werde gut mit dem Nahverkehr erreichbar sein und benötige außer der vorhandenen Strömung keine Energie. Allerdings gibt es noch eine Finanzierungslücke, die mit einer Crowdfunding-Kampagne geschlossen werden soll. Sie soll im kommenden Jahr starten. "Egal ob jung, alt, Anfänger oder Profi: Mit einer überwachten und technisch sicheren Vereinssportstätte wollen wir unsere Heimat für diesen weltweit angesagten Trendsport begeistern", so die Surffreunde.

Beim Förderantrag waren die Surffreunde von dem FW-Landtagsabgeordneten Fabian Mehring unterstützt worden. Mehring sprach von einer "neuen Attraktion von überregionaler Bedeutung". (skro)