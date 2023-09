In Augsburg und der Region sind weniger Menschen arbeitslos

In Augsburg gibt es so viele sozialversicherungspflichtig Beschäftigte wie noch nie. Und auch die Arbeitslosenzahlen sind rückläufig. Allerdings nur statistisch.

Der Arbeitsmarkt in Augsburg und der Region zeigt sich weiter stabil. Im September waren statistisch weniger Menschen arbeitslos als im Vorjahresmonat. Die Arbeitsagentur Augsburg meldet dazu einen Rekord an sozialversicherungspflichtig Beschäftigten. Ein Großteil des Anstiegs, sei einer bestimmten Personengruppe zuzurechnen.

Zum Stand 31. März 2023 waren in Augsburg 272.506 sozialversicherungspflichtig beschäftigt - so viele, wie noch nie. Diese Entwicklung ist der Beschäftigung ausländischen Bürgerinnen und Bürgern zuzuschreiben. "Dies bedeutet, dass immer mehr auf dem Arbeitsmarkt ankommen", so Agentur-Chefin Elsa Koller-Knedlik. Inzwischen ist rund ein Fünftel der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten ausländischer Herkunft.

Die Arbeitslosenquote in Augsburg und der Region beträgt 4,1 Prozent

Derzeit sind in Agenturbezirk Augsburg 16.207 Menschen ohne Job. Das entspricht einer Quote von 4,1 Prozent (Vorjahr 4,2 Prozent). Allerdings ist das nur die halbe Wahrheit: Nicht in dieser Zahl erfasst sind Menschen, die derzeit eine Weiterbildung machen, eine berufliche Eingliederungsmaßnahme durchlaufen, kurzfristig erkrankt sind, eine Fremdförderung erhalten (Integrationskurse) oder Selbstständige, die mit einem Existenzgründungszuschuss gefördert werden. Sie sind in der sogenannten Unterbeschäftigung erfasst. Zählt man diese Personengruppe zur offiziellen Zahl an Arbeitslosen dazu, sind im Agenturbezirk 21.726 Menschen arbeitslos - das entspräche einer Quote von 5,4 Prozent und läge damit um 0,1 Prozent höher als im September letzten Jahres.

Aufgrund der aktuellen wirtschaftlichen Lage gehen Arbeitsagenturen davon aus, dass die Beschäftigungszuwächse deutlich geringer werden. Ein Einknicken erwarten sie aber weiterhin nicht. "Die Beschäftigung in Deutschland liegt noch immer auf Rekordstand“, so Koller-Knedlik.