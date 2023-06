Augsburg

vor 16 Min.

In Augsburgs Innenstadt bekommt die Polizei jetzt Hilfe von der Sicherheitswacht

Plus Um die Sicherheitswacht für die Innenstadt gab es im Stadtrat eine Debatte. Nun geht es los. Warum die Freiwilligen in ihrer Freizeit auf Streife gehen wollen.

Von Jörg Heinzle

Murat Gülec, 49, kennt sich aus in der Stadt – und er kennt die Menschen. Er hat früher im Sicherheitsbereich gearbeitet, heute als Busfahrer bei den Stadtwerken. Seine Ortskenntnis will er nun auch dafür einsetzen, dass sich die Menschen in Augsburg ein bisschen sicherer fühlen können. Gülec ist einer von vier Männern, die sich bei der neuen Sicherheitswacht der Polizei in der Augsburger Innenstadt engagieren. Die Mitglieder der Sicherheitswacht gehen ehrenamtlich auf Streife. Schon bisher gab es sie bei allen Augsburger Polizeiinspektionen, nur nicht in der Innenstadt. Nach einer intensiven politischen Debatte ist diese Lücke nun geschlossen.

Die Grünen im Augsburger Stadtrat hatten die Einrichtung einer Sicherheitswacht in der Innenstadt kritisch gesehen und abgelehnt. Sie argumentierten unter anderem, es sollte lieber die Polizei personell gestärkt werden als "Hilfspolizisten". Die CSU – und eine Mehrheit im Rat – befürwortete dagegen die Sicherheitswacht. Ordnungsreferent Frank Pintsch (CSU) sagte am Freitag, als die vier neuen Sicherheitswachtler vorgestellt wurden, die Sicherheitswacht sei eine gute und wichtige Ergänzung der Polizeiarbeit – und keinesfalls ein Ersatz. Die Polizei in Augsburg baue schließlich nicht nur die ehrenamtliche Präsenz aus, auch die professionellen Polizeikräfte in der Stadt seien zuletzt deutlich aufgestockt worden.

