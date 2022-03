Augsburg

In Auto eingeklemmt: Polizei und Feuerwehr retten Katze

Feuerwehr und Polizei befreiten am Montag eine Katze, die in einem Auto an der Unteren Jakobermauer in Augsburg eingeklemmt worden war.

An der Unteren Jakobermauer in Augsburg verheddert sich eine Katze so in einem Auto, dass sie sich nicht befreien kann. Polizei und Feuerwehr kommen zu Hilfe.

Polizei und Feuerwehr haben sich am Montag in Augsburg mit einem nach eigener Aussage "etwas anderen Hilferuf" beschäftigt. Er erreichte die Integrierte Leitstelle um etwa 8.15 Uhr. Passanten hatten eine Katze entdeckt, die in den Motorraum eines an der Unteren Jakobermauer geparkten Autos geklettert war. Dort verhedderte sie sich so, dass sie sich nicht mehr selbstständig befreien konnte. Feuerwehr und Polizei befreien eingeklemmte Katze in Augsburg Die Feuerwehr rückte an – und stellte fest, dass zur Rettung der Katze Teile des Fahrzeugs abmontiert werden mussten. Daraufhin machten Polizeibeamte den Fahrzeughalter ausfindig. Der gab seine Zustimmung, das Fahrzeug auseinanderzunehmen. So konnte die Katze befreit und anschließend in eine Tierklinik zur Versorgung gebracht werden. Die Feuerwehr setzte das Fahrzeug wieder instand, sodass kein Sachschaden entstand. (kmax)

