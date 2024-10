„Ich datete wundervolle Frauen“: Wie ein US-Soldat das Augsburg der 60er-Jahre erlebte

Am liebsten spricht Allan Kent Scribner über die Liebe. Die Liebe zu Augsburg, zu den Frauen, zum bayerischen Bier. 1962, damals war Scribner 24 Jahre alt, verließ er seine Heimat South Dakota in den USA. In den folgenden zwei Jahren sollte der junge Mann weit weg von seiner Familie als Postbeamter in Augsburg der US-Armee dienen – und hatte abseits der Arbeit viel Spaß. Er sagt: „Es waren zwei fabelhafte Jahre.“ Nun besucht der 86-Jährige mit seiner Lebensgefährtin Camille seinen ehemaligen Wohnort – und schwelgt in Erinnerungen ans Augsburg der 1960er-Jahre.

