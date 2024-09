In den Augsburger Stadtteilen stehen E-Scooter immer noch wild herum

Die Stadt Augsburg zieht ein gutes Jahr, nachdem die Vereinbarung zu den Innenstadt-Abstellzonen für E-Scooter mit den Verleihfirmen in Kraft getreten ist, ein positives Fazit. Insgesamt habe sich die Lage auf den Gehwegen durch abgestellte Fahrzeuge deutlich verbessert, so Tiefbauamtsleiter Gunther Höhnberg. Die Stadt hatte vergangenes Jahr 29 Abstellzonen im Innenstadtbereich eingerichtet und in diesem Zuge 23 Autostellplätze am Straßenrand umgewandelt.

