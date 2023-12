In Augsburgs Großbetrieben läuft es – doch es gibt ein Sorgenkind

Plus Immer mehr Firmenchefs in Augsburg rechnen damit, dass sich die Geschäftslage verschlechtert. Vertreter von Wirtschaft und Gewerkschaft beurteilen Lage und Perspektiven.

Wohin führt der Weg der heimischen Betriebe im neuen Jahr? Die Voraussetzungen für Firmen könnten teils nicht unterschiedlicher sein. Die Handwerkskammer verweist auf den Baubereich, hier werde die Situation immer bedrohlicher. "Mehr als die Hälfte der Betriebe im Bauhauptgewerbe verzeichnet einen Auftragsrückgang", sagt Hauptgeschäftsführer Ulrich Wagner. Besser sieht es in der Industrie aus. Augsburgs IG-Metall-Chef Roberto Armellini berichtet, dass die meisten Großfirmen "robust aufgestellt sind". Auch einstige Sorgenkinder wie die MAN Energy Solutions seien wieder auf Kurs. Bei der Industrie- und Handelskammer (IHK) geht man davon aus, dass auf Firmen und Beschäftigte große Herausforderungen zukommen.

IHK-Mann Niklas Gouverneur vom Team Wirtschaftsforschung und Konjunktur hat Umfragen unter Betrieben ausgewertet. Seine Erkenntnis: "Der Blick in die Zukunft verheißt nichts Gutes. Mehr als jedes dritte Unternehmen aus dem Wirtschaftsraum glaubt, dass sich die Geschäftslage verschlechtern wird." Zuversichtlich sei gegenwärtig lediglich jeder fünfte Firmenchef. Knapp 20 Prozent der befragten Unternehmen erwarten eine Verbesserung der Geschäftslage. Auch im Handwerk steigt die Verunsicherung. Wobei gegenwärtig die allermeisten Firmen mit der Situation zufrieden seien. Ulrich Wagner zitiert aus dem Konjunkturbericht: "Laut unserer letzten Konjunkturumfrage liegt die Zufriedenheit quer durch alle Branchen bei 84 Prozent." Das Handwerk habe sich in diesem von Krisen geprägten Jahr 2023 wieder einmal sehr resilient und als zuverlässiger Stabilitätsfaktor erwiesen.