In den Herbstferien wird auf der B17 gebaut

Die Stadt Augsburg wird in den Herbstferien an einigen Stellen im Straßennetz nochmal Baustellen in Angriff nehmen, bevor es in die Winterpause geht. Hier ein Überblick:

B17: Nachdem ein brennendes Auto auf Höhe der Anschlussstelle Holzweg einen Schaden an der Fahrbahn verursacht hat, muss saniert werden. Die Arbeiten starten ab 29. Oktober. Eine Fahrspur Richtung Süden wird für einige Tage gesperrt, um den Asphalt austauschen zu können.

Stadtberger Straße: Auf Höhe des Bürgerhauses Pfersee wird die Stadt eine Querungshilfe für Fußgänger einbauen. Die Arbeiten laufen bereits, nun stehen die Asphaltierungsarbeiten an. Am 30. Oktober gibt es eine Vollsperrung. Die Umleitung läuft über Wolfgang-Bernheim-Weg (bei der Kirche St. Michael), Leitershofer und Bgm.-Bohl-Straße. Die Straßenbahn ist nicht betroffen.

Meraner Straße: Nachdem Leitungsarbeiten abgeschlossen sind, wird die Fahrbahn der Hauptverkehrsstraße in Lechhausen wieder hergestellt. Auf Höhe Brixener Straße wird ab 28. Oktober in jede Richtung eine Fahrspur weggenommen.

Leonhardsberg: Ab 28. Oktober wird stadteinwärts zwischen Stadtbad und Karolinenstraße stadteinwärts eine Fahrspur für etwa eineinhalb Wochen gesperrt. Grund ist ein Autokraneinsatz an einem Gebäude.

Schleifenstraße: In der Unterführung Amagasaki-Allee/Blücherstraße Höhe Lechhausen stehen kleinere Sanierungsarbeiten an. Am 29. Oktober gibt es für wenige Stunden eine Komplettsperrung, so die Stadt. Der Verkehr wird über die Blücherstraße umgeleitet.

Weitere Bauarbeiten stehen in der Pferseer Straße, der Riedingerstraße und der Sieglindenstraße an. In der Wintergasse wird es nach den Herbstferien eine Komplettsperrung für eine Woche geben, weil dort ein Autokran für Reparaturarbeiten an einer Mobilfunkantenne aufgestellt wird.