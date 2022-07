Augsburg

In der Augsburger Innenstadt gerät ein Bauschutt-Container in Brand

In Augsburg ist ein Container in Brand geraten. Nun ermittelt die Polizei.

Im Bleigäßchen in Augsburg ist am Montagabend ein Container in Brand geraten. Nun ermittelt die Polizei.

Ein Mann hat sich am Montag gegen 21.45 Uhr bei der Polizei gemeldet, weil er einen brennenden Bauschutt-Container im Bereich des Bleigäßchens bemerkt hatte. Wie die Polizei berichtet, warnten daraufhin die eintreffenden Polizeibeamten die Anwohner im unmittelbaren Umfeld und forderten diese auf, ihre Fenster zu schließen. "Zunächst eingeleitete Löschmaßnahmen der Beamten wurden anschließend von der Feuerwehr übernommen, wodurch der Brand schnell unter Kontrolle gebracht wurde", sagt ein Polizeisprecher. Container brennt in Augsburg - Polizei fordert Anwohner auf, Fenster zu schließen Verletzt wurde niemand, der Sachschaden beläuft sich laut Polizei jedoch auf etwa 1000 Euro. Wie es zu dem Brand kam, ist nun Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Um Hinweise bittet die Polizei unter der Telefonnummer 0821/323-2110. (jaka)

