Augsburg

vor 16 Min.

In der Augsburger Müllverwertung wird Abfall zu sauberer Energie

Plus In der Abfallverwertungsanlage Lechhausen entstehen Strom, Fernwärme und bald sogar sauberer Wasserstoff. Aus der Verbrennungsasche bergen die Fachleute einige Schätze.

Von Fridtjof Atterdal

Was in der schwarzen Tonne landet, ist Müll im wörtlichen Sinn: so gut wie keine wiederverwertbaren Rohstoffe, kein weiteres Leben durch Upcycling und nicht mal eine Zukunft als Kompost. Und doch trägt der Inhalt der Restmülltonne dazu bei, dass es in Augsburg grünen Strom gibt und erschwingliche Fernwärme. Und bald könnte daraus sogar reiner Wasserstoff entstehen, mit dem die umweltfreundlichen Autos der Zukunft fahren. In den Verbrennungsöfen der Augsburger Abfallverwertungsanlage (AVA) wird der Müll zu Energie - und nebenbei kommen doch noch wertvolle Rohstoffe zutage.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

