In der City-Galerie geht‘s närrisch zu

Auch in der City-Galaerie zieht der Fasching ein. Drei Tage lang werden zwischen Faschingssamstag und Faschingsdienstag Show, Akrobatik, Tanz, Musik und gute Laune geboten. Zusammen mit der Faschingsgesellschaft Hollaria Augsburg holt die City-Galerie das närrische Treiben in die Ladenstraße. 24 Showtanzgruppen und Garden aus Augsburg und der Region präsentieren sich in tollen Kostümen, mit Tanzperformance zu Musik auf der Bühne, so die Center-Leitung. Faschingslaune der besonderen Art wird Mister Hagen den kleinen wie auch großen Besucherinnen und Besuchern ins Gesicht zaubern. An allen drei Tagen ist der Zauberer und Luftballonkünstler auf der Bühne zu erleben. (AZ)

