In der Jakobervorstadt soll ein Quartierspark entstehen

Auf der Grünfläche bei der Grundschule St. Max in der Jakobervorstadt könnte ein Quartierspark entstehen. Aber es gibt noch andere Ideen, die bald vorgestellt werden.

Mithilfe des Städtebauförderprogramms Soziale Stadt will die Stadt das Viertel Jakobervorstadt-Nord in den kommenden Jahren attraktiver machen. So wird das Jakober Zollhaus in einen Stadtteiltreff umgebaut, und auch ein Spielplatz sowie Grünflächen sollen umgestaltet werden.

Grünfläche in der Jakobervorstadt soll nicht länger nur ein Bolzplatz sein

Neben der Grundschule bei St. Max soll ein Quartierspark zum Anziehungspunkt für das Quartier werden. Die Stadtplanung hat bereits mit den Vorbereitungen für die Umgestaltung der bislang als Bolzplatz genutzten Grünfläche zwischen Gänsbühl und Paracelsustraße begonnen. Bei einer ersten Veranstaltung im November 2021 wurden die Ideen der Bewohnerinnen und Bewohner für einen Quartierspark aufgenommen. Auf dieser Grundlage hat der von der Stadt beauftragte Landschaftsarchitekt Vorentwürfe erarbeitet. Diese werden nun vorgestellt und mit allen Interessierten diskutiert.

Dazu veranstalten das Quartiersmanagement Jakobervorstadt Nord, das Stadtplanungsamt und das Planungsbüro am Donnerstag, 7. April, von 17 Uhr bis 20 Uhr einen öffentlichen Bürgerdialog. Bei gutem Wetter findet der Austausch auf der Grünfläche wischen Gänsbühl und Paracelsusstraße statt. Bei schlechter Witterung wird das Treffen in den Saal von St. Maximilian, Franziskanergasse 4 verlegt. Die Stadt weist darauf hin, dass bei der Veranstaltung die dann gültigen Pandmieschutz-Regelungen zu beachten sind. (bau)

