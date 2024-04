In der Karolinenstraße bekommen Radfahrer nicht mehr Platz

Mehrere Radler klagen, dass die Belange des Radverkehrs bei der Karolinenstraßen-Sanierung nicht ausreichend berücksichtigt wurden. Was die Stadt dazu sagt.

Fahrradfahrer bekommen in der Karolinenstraße auch nach der Sanierung nicht deutlich mehr Platz zwischen Straßenbahnschienen und Randstein als bisher. Mehrere Radler hatten sich in unserer Redaktion deswegen gemeldet - in der kurzen Maximilianstraße sei die Situation zwar ähnlich, diese sei aber schon vor Jahrzehnten umgebaut worden, als der Radverkehr noch keine so große Rolle spielte, so der Tenor. "So eine Planung in heutiger Zeit passt nicht mehr", sagt etwa eine Radlerin.

Die Stadt kontert, dass man einen Kompromiss finden musste, um alle Belange vom Fahrradparken über Außengastronomie bis hin zu besserer Aufenthaltsqualität mit mehr Bänken unter einen Hut zu bekommen. Wie berichtet werden in der Karolinenstraße die Gehwege deutlich verbreitert, dafür fallen Stellplätze weg. An der engsten Stelle seien es künftig 1,2 Meter, die für Radler zwischen Gleis und Randstein zur Verfügung stehen, ansonsten seien es 1,4 bis 1,6 Meter, so das Tiefbauamt. Diese Breite sei auch für Lastenräder kein Problem. Durch den Wegfall an Auto-Stellplätzen bestehe auch nicht mehr die Gefahr, die von öffnenden Autotüren ausgehe. In der Karolinenstraße gilt wie auch in der Maximilianstraße für alle Verkehrsteilnehmer Tempo 20. Ein Radweg wäre darum schon rechtlich nicht zulässig. (skro)