In der Karolinenstraße starten Bauarbeiten am Montag

Der Umbau der Innenstadtstraße geht mit einer Sperrung für Autos und einer Umleitung der Straßenbahnlinie 2 einher. Kommende Woche wird es erst mal ziemlich laut.

Die Stadt Augsburg wird am kommenden Montag, 31. Juli, mit der Umgestaltung der Karolinenstraße beginnen. Die Straße nördlich des Rathausplatzes ist dann für mehrere Wochen gesperrt, zudem muss die Straßenbahnlinie 2 Richtung Universitätsklinik unterbrochen werden. Sie fährt bis zum Ende der Sommerferien bis zur Wertachbrücke über die Trasse der Linie 4. Auf einem Teil der Innenstadt-Strecke fahren Ersatzbusse.

Mit Beginn der kommenden Woche wird der Fahrbahnbelag der Karolinenstraße mit Baggermeißeln aufgebrochen, sodass der Asphalt und die Straßenbahngleise entfernt werden können. Die Gleise werden neu verlegt, die Straße bekommt einen neuen Belag und breitere Gehwege. Nach dieser sehr lauten Phase folgen ab dem 19. August Pflasterarbeiten. Die Gehwege werden im Herbst neu gemacht. Zum Start des Weihnachtsgeschäfts werden die Arbeiten unterbrochen.

Bauarbeiten in Augsburg: Geschäfte in der Karolinenstraße sind zu Fuß zu erreichen

Die Geschäfte sind während der Bauzeit alle zu Fuß erreichbar. Die Radabstellplätze werden übergangsweise in die Karlstraße verlegt. Die vom Perlachberg abzweigenden Gassen sind während der Karolinenstraßen-Sperrung über den Mittleren Graben und die Barfüßerstraße erreichbar. Am Mittleren Graben ist der Umbau inzwischen so weit fortgeschritten, dass er von Norden kommend bis zur Kreuzung Barfüßerstraße als Einbahnstraße zu befahren ist. In der Barfüßerstraße wird die Einbahnregelung aufgehoben, sodass das Quartier erreichbar ist. Dafür fallen die Stellplätze dort und am Perlachberg weg. (skro)