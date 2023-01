In der Maximilianstraße machen die Weihnachtsengel dieses Jahr Überstunden

Der Abbau der Weihnachtsbeleuchtung in Augsburg stand unter einem ungünstigen Stern. Was der Dreikönigstag mit der Verzögerung zu tun hat.

Heiligabend liegt fast einen Monat zurück, die Weihnachtszeit ist für viele Menschen vorbei. In Augsburgs Innenstadt gibt es in diesem Jahr jedoch einen 18 Meter hohen Baum, der noch lange daran erinnern wird: Die Tanne, die als Wahrzeichen für den Christkindlesmarkt am Rathausplatz gedient hat, wird erstmals zum Narrenbaum umfunktioniert. Das Faschingstreiben ist für Ende Februar angesetzt. Aber auch Teile der Weihnachtsbeleuchtung sind noch immer in der Innenstadt zu sehen, besonders in der Maximilianstraße fallen sie Passantinnen und Passanten auf. Die Stadt Augsburg bestätigt, dass es heuer etwas anders läuft als üblich mit dem Abbau.

Sprecherin der Stadt verspricht: Spätestens am Montag ist alles weg

Am Donnerstagmittag hingen im Bereich der Maximilianstraße zwischen Herkulesbrunnen und St. Ulrich ebenso Weihnachtsengel wie in der Karolinenstraße. Die Weihnachtsbeleuchtung in der Maximilianstraße in Richtung Rathausplatz ist hingegen bereits abgehängt worden. Stella Plazibat, Sprecherin der Stadt, verspricht, dass die restliche Weihnachtsdekoration ebenfalls bald verschwunden sein wird: "Spätestens am Montag ist alles weg, womöglich klappt es bereits am Freitag."

Dass die Engel heuer Überstunden machten, lag an einem Wochenende im Januar. Denn das Prozedere beim Abbau ist seit vielen Jahren festgelegt: Am Dreikönigstag leuchten die Engel ein letztes Mal. Danach wird die Beleuchtung überall in der Innenstadt abgebaut. Dieses Jahr folgte auf den 6. Januar (Freitag) ein Wochenende. Dies sei der Grund, warum man nun eben etwas später dran sei als üblich, informiert Stella Plazibat. Am Wochenende haben die Monteure frei, was ihnen gegönnt ist. So begann der Abbau erst am Montag nach Dreikönig.

Personalprobleme führten zu einem geänderten Fahrplan

Personalprobleme sorgten zudem für einen geänderten Fahrplan. Normalerweise beginnen die Monteure mit dem Abbau in der Maximilianstraße. Weil eine Person ausfiel, ging es für die Dreier-Mannschaft zuerst zum Rathausplatz und in die Bahnhofstraße. Teile der Maximilianstraße und die Karolinenstraße sind deshalb Nachzügler.

Die Tanne steht weiterhin am Rathausplatz. Der Weihnachtsschmuck ist mitterlweile entfernt. Foto: Michael Hörmann

Anders sieht es bei der Tanne am Rathausplatz aus. Sie steht unverändert. Der weihnachtliche Schmuck mit Sternen und LED-Leuchten ist aber bereits entfernt – und auch die Äste werden bald fallen. Der frühere Christbaum wird – ganz nach dem Motto "Oh du fröhliche" zum Narrenbaum. Mitte Februar rücken Vertreter heimischer Faschingsgesellschaften an, um ihn entsprechend herzurichten. Zum Faschingstreiben, das von Samstag, 18. Februar, bis Dienstag, 21. Februar, vor dem Rathaus stattfindet, werden dann Wappen der Faschingsgesellschaften am Baumstamm angebracht. Am Aschermittwoch soll der Baum dann gefällt werden. Dann ist Weihnachten 2022 auch in Augsburg endlich vorbei.

