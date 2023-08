In der Ortsmitte von Göggingen laufen die Bauarbeiten

In der Bürgermeister-Aurnhammer-Straße gibt es eine Teilsperrung. Arbeiten dauern bis September.

Die Sanierungsarbeiten an den Gleisanlagen in der Bürgermeister-Aurnhammer-Straße in Göggingen laufen. Die Stadtwerke haben am Montag mit den Arbeiten begonnen. Anschließend erneuert die Stadt Augsburg die Asphaltdeckschicht zwischen Wellenburger Straße und Graf-von-Seyssel-Straße. Es gibt zwei Bauphasen. Wegen der Arbeiten gibt es Verkehrsbehinderungen. Die Bürgermeister-Aurnhammer-Straße ist teilgesperrt.

Die Bürgermeister-Aurnhammer-Straße wird zur Einbahnstraße stadteinwärts. Die Umleitung erfolgt über die Butzstraße. Da die Arbeiten möglichst zügig durchgeführt und die Auswirkungen möglichst gering gehalten werden sollen, so die Stadt, muss auch teilweise nachts gearbeitet werden. Im Baubereich müssen zudem vorübergehend Parkplätze entfallen. Für Fußgänger gibt es einen Notgehweg.

