In der Riedinger Straße brennt ein Müllunterstand

Gemeldet worden waren mehrere brennende Fahrzeuge an einem Gebäude. Der Brand war schnell gelöscht.

Zu einem Brand in der Riedingerstaße im Viertel Rechts der Wertach musste die Berufsfeuerwehr Augsburg in der Nacht auf Sonntag gegen 2.48 Uhr ausrücken. Was als Fahrzeugbrand gemeldet wurde, entpuppte sich als brennender Müllcontainer.

Einsatz in Augsburg: Anrufer meldeten brennende Autos

Laut Anrufer brannten hier mehrere Fahrzeuge dicht an einem Gebäude. Aufgrund der Vielzahl von Anrufen in der Integrierten Leitstelle wurden bereits auf der Anfahrt weitere Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Oberhausen alarmiert, so die Feuerwehr. Beim Eintreffen der ersten Einsatzfahrzeuge vor Ort konnte ein im Vollbrand stehender Müllunterstand festgestellt werden.

Glücklicherweise stand dieser entgegen der ersten Meldungen nicht direkt an einem Gebäude. Der Brand wurde von mehreren Seiten mit 2 Rohren bekämpft. Nach circa 20 Minuten konnte „Feuer aus „gemeldet werden. Für die Nachlöscharbeiten kam die Wärmebildkamera zum Einsatz, um die letzten Glutnester lokalisieren zu können. Zur Brandursache und Schadenshöhe können keine Angaben gemacht werden, da dies Ermittlungssache der Polizei ist. (att)