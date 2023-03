In der Zugspitzstraße in Lechhausen wird bis Ende Oktober gebaut

Die Stadtwerke Augsburg verlegen Fernwärmeleitungen. Gearbeitet wird in mehreren Etappen mit Teilsperrungen. Die Umfahrung erfolgt weiträumig.

Die Zugspitzstraße in Lechhausen wird in diesem Jahr zu einer Großbaustelle. Die Stadtwerke Augsburg verlegen Fernwärmeleitungen. Dies geschieht in mehreren Bauabschnitten. Deshalb erfolgen Teilsperrungen der Straße. Die Arbeiten sind bis Ende Oktober angesetzt. Während der Bauarbeiten ist die Zugspitzstraße in den jeweiligen Baubereichen für den motorisierten Fahrzeugverkehr vollgesperrt. Der Rad- und Fußverkehr wird gebündelt stadtauswärts am Baufeld vorbeigeführt. Stadteinwärts bleibt der Geh- und Radweg jenseits der Gleistrasse von der Baustelle unberührt.

Zusätzlich finden in der Karwendelstraße ab 20. März bis Anfang Juni eine Wasserleitungssanierung sowie der Bau von mehreren Fernwärmehausanschlüssen statt. Die gesamte Baumaßnahme wird in mehreren Bauphase ausgeführt.

Baustelle in Zugspitzstraße: Stadt Augsburg hat Umleitungen eingerichtet

Die Umleitungen für den Fahrzeugverkehr führen stadtauswärts über die Blücherstraße auf die AIC25 (Anschlussstelle Gewerbegebiet) und dann bis zur B300. Stadteinwärts wird der Verkehr über die Friedberger Straße in die Berliner Allee bis Amagasaki-Allee geführt, teilt die Stadt Augsburg mit.

