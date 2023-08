Augsburg

18:00 Uhr

In die aufwendige Elias-Holl-Ausstellung kommen nur wenige Besucher

Plus Die Stadt würdigt Baumeister Elias Holl mit einer Sonderschau, doch es fehlt an Besuchern. Warum die Schau aus Sicht der Verantwortlichen dennoch ein Erfolg ist.

Von Michael Hörmann

Elias Holl hat Augsburg architektonisch geprägt. Zu seinem 450. Geburtstag wollte man den Baumeister deshalb ehren – unter anderem mit einer Ausstellung im Maximilianmuseum. Kunstsammlungen und Stadt kalkulierten mit 30.000 Besucherinnen und Besuchern, doch bis zur Hälfte der Sonderausstellung über Leben und Wirken des Augsburger Stadtbaumeisters Elias Holl im Maximilianmuseum waren lediglich 5500 Gäste gekommen. Für die Verantwortlichen ist diese Zwischenbilanz nicht befriedigend, wie sie selbst einräumen – zumal die dreimonatige Ausstellung einen Etat von 600.000 Euro aufweist, allein von der Stadt kam ein Zuschuss über 295.000 Euro. Zu viel Geld für so wenig Interesse? Nein, sagt Kulturreferent Jürgen Enninger (Grüne): "Zum 450. Geburtstag einer bedeutenden Persönlichkeit der Stadt, deren Werk Augsburg bis heute prägt, eine wissenschaftlich fundierte Ausstellung beziehungsweise umfassende Werkschau zu erarbeiten, ist selbstverständlich und steht einer historisch bedeutenden Stadt wie Augsburg gut an."

Die Sonderausstellung läuft im Maximilianmuseum seit Mitte Juni, sie dauert noch bis Mitte September. 334 Exponate werden in 13 Räumen auf drei Etagen gezeigt. Der Auftrag für die Sonderausstellung ging von der Stadt an die Kunstsammlungen, dass man Holl auf diese Weise würdigen möchte, stand schon lange fest. "Das 60-seitige Konzept von Dr. Christoph Emmendörffer wurde am 7. Februar 2022 im Kulturausschuss vorgestellt und beauftragt", sagt Kulturreferent Enninger. In diesem Konzept sei die Dimension der Ausstellung klar definiert gewesen: 630 Quadratmeter auf drei Stockwerken. Emmendörffer bestätigt, dass ursprünglich mit 30.000 Besucherinnen und Besuchern kalkuliert worden sei.

