In die Augsburger Maximilianstraße dürfen jetzt wieder Autos

Das Teilstück zwischen Merkurbrunnen und Herkulesbrunnen ist keine Fußgängerzone mehr. Es gelten wieder die alten Regelungen mit Tempo 20.

Seit 1. Mai durften Autos zwischen Herkules- und Merkurbrunnen nicht mehr in die Augsburger Maximilianstraße. Die Stadt hatte das knapp 200 Meter lange Straßenstück als Fußgängerzone ausgewiesen. Zwei Anlieger klagten gegen den Verkehrsversuch, das Verwaltungsgericht Augsburg gab ihnen recht. Der Verkehrsversuch Fußgängerzone, der auf ein Jahr ausgelegt war, musste nach gut drei Monaten beendet werden. Die Stadt ging nicht in Revision, sondern änderte am Freitag nun die Verkehrsführung.

Für E-Scooter gibt es jetzt Abstellplätze in der Maximilianstraße

Die Schilder Fußgängerzone sind weg. Jetzt wird auf Schildern angezeigt, dass in der Maximilianstraße Tempo 20 gilt. Es gibt auch wieder Parkplätze vor Geschäften, allerdings weniger als zuvor. Neu hinzugekommen sind Abstellplätze für E-Scooter.

Tempo 20 gilt jetzt wieder in der Maximilianstraße. Foto: Michael Hörmann

Die Winter- und Dominikanergasse werden wieder zu verkehrsberuhigten Bereichen umgewandelt, wodurch Fahrzeuge dort wieder in Schrittgeschwindigkeit neben Fußgänger- und Radverkehr unterwegs sein dürfen. Während in der Maxstraße künftig Tempo 20 gelten soll – so wie vor dem Versuch –, wird das Apothekergässchen wieder zur Tempo-30-Zone.