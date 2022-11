Augsburg

vor 16 Min.

In diesem Augsburger Prozess geht es um über 90 Millionen Euro

Plus Die Taten spielten sich in der Baubranche ab. Drei Männer und eine Frau sollen einen Schaden von über 90 Millionen Euro angerichtet haben. Eine Spur führt nach Augsburg.

Von Ina Marks Artikel anhören Shape

Also - man habe ja gut gefrühstückt, merkte einer der vier Angeklagten an, als die Vorsitzende Richterin Jennifer Kruse kurz nach zwölf Uhr eine Mittagspause anregte. Offensichtlich hätte er die Befragung durch das Gericht lieber schneller hinter sich gebracht. Allerdings: Ein rasches Ende ist in diesem Verfahren kaum absehbar. Der Angeklagte wird wohl noch einige Frühstücke in der Justizvollzugsanstalt in Gablingen einnehmen müssen, um sich eine Grundlage für weitere Verhandlungstage zu schaffen. Die Termine in dem Prozess, der jetzt am Landgericht Augsburg startete, sind bis Ende Januar kommenden Jahres anberaumt. Der Schaden, den das Quartett angerichtet haben soll, ist hoch: Es sollen über 90 Millionen Euro an Sozialbeiträgen hinterzogen worden sein. Es geht um ein Firmengeflecht, in dem eine wichtige Spur nach Augsburg führt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen