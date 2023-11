In diesen Räumen ist sehr viel Platz für Kreativität

Karola Sonke schätzt die Möglichkeiten, die sich in der Tagesstätte der Arbeiterwohlfahrt in Pfersee bieten. Im Betriebsablauf hat sich einiges geändert.

Sie ist die älteste Tagesstätte der AWO (Arbeiterwohlfahrt ) in Schwaben. Seit mehr als 30 Jahren besteht die Einrichtung in der Kirchbergstraße im Augsburger Stadtteil Pfersee. Das Tageszentrum ist in die vier Bereiche Hauswirtschaft, Montage, Kreativität und Freizeitpädagogik gegliedert. Seelisch Erkrankte sollen hier wieder Zutrauen in sich und in ihre Fähigkeiten finden. Das Tageszentrum für seelische Gesundheit hat die letzten Monate im laufenden Betrieb umgebaut, umstrukturiert und modernisiert.

Bei einer Kunst- und Werksausstellung präsentierten sich Menschen, die die Einrichtung regelmäßig besuchen. Mehr als 80 Klientinnen und Klienten, wie sie bezeichnet werden, zeigten ihre Arbeiten aus dem Kreativbereich. Gäste wurden zur Vernissage im von Klienten in Eigenverantwortung umgebauten Café versorgt mit Häppchen und Kuchen aus dem eigenen Hauswirtschaftsbereich.

Teilnehmerin häkelt mehrlagiges weißes Brautkleid

Die Ergebnisse können sich sehen lassen, hieß es. In der neuen Holzwerkstatt wurden Insektenhotels, Dekogegenstände und Spiele angefertigt. Im Textilbereich zog ein fein gehäkeltes mehrlagiges weißes Brautkleid die Blicke auf sich. Monika Schmitz hat das Schaustück, weiß mit kleinen roten Röschen eingearbeitet, in nur knapp vier Wochen gehäkelt.

Karola Sonke besucht die Kunsttherapie im Tageszentrum. Sie traue sich nun auch große Bildformate gestalterisch zu, sagt sie: "In meinen Bildern kann ich verarbeiten und ausdrücken, was ich in Worten nicht sagen kann.“ Ein quadratisches Format zeigt den Durchblick durch ein Schlüsselloch in einen Garten in bunten Farben, in eine freudvollere Zukunft, „das bunte Leben, in das man hineinmöchte“, erklärt sie. Karola Sonkes erstes großformatiges Bild ist ein Pfau, der bildfüllend sein Rad mit vielen Augen schlägt und nun die Wand des Tageszentrums-Cafés schmückt. In handlicherem Format ist der Pfau auch in der Ausstellung nochmals zu finden.

Grafikerin Agata Rys leitet die Menschen an

Seit Januar des Jahres leitet Grafikerin Agata Rys die Menschen im Kreativbereich an. „Ich gebe zuerst als Hilfestellung gestalterische Themen vor, und ermutige die Leute, in hellen, frohen Farben zu malen.“ Oft ergebe sich dann die weitere kreative Entwicklung mit dem wachsenden Zutrauen im eigenen Tempo. „Die Leute loben und bestärken sich gegenseitig“, freut sich Agata Rys über die gute Atmosphäre in der Kunsttherapie.

Lesen Sie dazu auch