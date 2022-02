Augsburg

In dieses ehemalige Hotel in Haunstetten soll eine Kita ziehen

Dieses Gebäude in Haunstetten war einmal ein Hotel, später waren dort arme und alkoholkranke Menschen untergebracht. Nun gibt es neue Pläne.

Plus Ein markantes Gebäude in der Landsberger Straße gehört seit Jahren einer Luxemburger Investmentfirma. Die legt nun konkrete Pläne vor. Darin spielt auch die Stadt eine Rolle.

Von Jan Kandzora

Unten im Erdgeschoss war mal eine Bar, die "Maxibar". Darüber wohnten Menschen zur Miete, eine Weile war auch das "Haus Delphin" im markanten Gebäude an der Landsberger Straße untergebracht, das armen und alkoholkranken Menschen ein Zuhause bot. Und noch früher war der sieben Stockwerke hohe Betonbau ein bekanntes Hotel in der Stadt gewesen. Inzwischen steht die heruntergekommene Immobilie leer, die letzten Mieter sind seit Langem ausgezogen. In den kommenden Jahren aber soll hier viel passieren – und das Gesicht und die Bewohnerstruktur des Gebäudes werden wohl nur noch wenig mit der Vergangenheit zu tun haben.

