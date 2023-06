In einer Tankstelle in Lechhausen fliegen am Feiertag die Fäuste

Zwei Männer prügeln sich in einer Tankstelle. Die Polizei nimmt die aggressiven Täter fest.

Alles andere als friedlich verlief der Feiertag am Donnerstag in einer Tankstelle in Lechhausen. Nachmittags flogen die Fäuste. Die Kontrahenten waren zu diesem Zeitpunkt bereits stark betrunken. Ein Mann, der den Streit schlichten wollte, wurde ebenfalls angegangen.

Nach einer verbalen Auseinandersetzung flogen die Fäuste

Wie die Polizei informiert, gerieten ein 36-Jähriger und ein 39-Jähriger gegen 14 Uhr in einer Tankstelle in der Schillstraße aneinander. Die beiden Männer gerieten zunächst verbal in Streit. Der 36-Jährige schlug den 39-Jährigen dabei unvermittelt in das Gesicht. Es entwickelte sich eine körperliche Auseinandersetzung zwischen den Männern.

Ein 27-Jähriger, der sich ebenfalls in der Tankstelle aufhielt, wollte den Streit schlichten und ging dazwischen. Daraufhin wurde er von dem 39-Jährigen beleidigt, bedroht und ebenfalls körperlich angegangen.

Die hinzugerufene Polizeisteife trennte die Männer. Der 36-Jährige und der 39-Jährige verhielten sich weiterhin aggressiv. Der 36-Jährige beleidigte die Beamten zudem. Die Polizei verbrachte beide Männer zunächst auf die Polizeiinspektion. Ein durchgeführter Atemalkoholtest zeigte einen Wert von zwei Promille bei dem 39-Jährigen und über 2,5 Promille bei dem 36-Jährigen.

Der 36-Jährige wurde in den Polizeiarrest gebracht

Nachdem sich der 36-Jährige nicht beruhigte, wurde er in den Arrest verbracht. Gegen diese Maßnahme leistete er Widerstand. Verletzt wurde niemand. Die Polizei ermittelt nun unter anderem wegen Körperverletzung, Beleidigung, Bedrohung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte. (möh)

Lesen Sie dazu auch