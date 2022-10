In Göggingen locken wieder die "Wege der Kunst"

In Göggingen findet wieder die beliebte Kunstausstellung in Geschäften an der Bgm.-Aurnhammer-Straße statt. Erstmals ist in diesem Jahr auch eine Schule mit dabei.

Nach zweijähriger Pause finden in Göggingen am Samstag wieder die Wege der Kunst statt. Von 10 bis 14 Uhr stellen Künstlerinnen und Künstler ihre Werke in Geschäften an der Bürgermeister-Aurnhammer-Straße aus. Erstmals mit dabei sind in diesem Jahr auch Werke der Schülerinnen von St. Ursula an der Gögginger Straße.

Ein wenig kleiner als in früheren Jahren präsentieren sich die Wege der Kunst, was noch immer der Corona-Pandemie geschuldet ist, sagt Organisator Jürgen Kleber von der Unternehmergemeinschaft "Wir in Göggingen" (Wig). So können Ausstellungsorte wie die Hessing-Klinik aufgrund des Infektionsgeschehens nicht teilnehmen, so Kleber.

"Wir haben 22 Künstlerinnen und Künstler an 15 Orten und erstmals mit St. Ursula auch eine Schule - ich denke, die Besucher können sich auf eine attraktive Ausstellung freuen", verspricht Kleber. Die Werke reichen von abstrakter Kunst bis zu Aquarellen, es gibt auch experimentelle Werke wie beispielsweise Computerkunst und ein Sprachkunstwerk. Auch Fotografen und ein bildender Künstler präsentieren sich auf der Kunstmeile an der Bgm.-Aurnmammer-Straße.