In Göggingen startet der Bau einer Rollsportanlage

Die Pumptrack-Anlage in Göggingen soll im Herbst eröffnet werden. Sportler haben an der Umsetzung mitgewirkt.

Seit Anfang Juli wird in der Apprichstraße in Göggingen eine neue Rollsportanlage (Pumptrack) gebaut. Der Rundkurs mit Wellen, Steilkurven und Sprungbereichen wurde im Rahmen eines digitalen Planungs-Workshops mit Nutzern aus den Bereichen Fahrrad, Inliner, Longboards, Skatebords und Scooters entwickelt, teilt die Stadt Augsburg mit. Der Start des Baus hatte sich verzögert.

Die Anlage sei so konzipiert, dass Anfänger, Kleinkinder mit Bobbycars und versierte Fahrer Spaß am Fahren und an der Bewegung haben, heißt es. Mit der Anlage werde ein weiterer Baustein im Freizeit- und Erholungskonzept an der Wertach umgesetzt.

Im Anschluss an den Bau der Pumptrackanlage sind Landschaftsbauarbeiten erforderlich, um im Umfeld der Anlage Aufenthaltsqualität zu schaffen. Die Arbeiten sind beauftragt. Geplant ist, dass die neue Pumptrackanlage im Herbst in Betrieb genommen werden kann. (möh)

