In "Halle 116" will Augsburg auch dunkle Kapitel der Geschichte beleuchten

Die "Halle 116" in Pfersee wird zum Erinnerungs- und Lernort, in dem Besucher auch den dunklen Seiten der Stadtgeschichte nachspüren können.

Plus Die "Halle 116" in Pfersee war ein KZ-Außenlager und wurde später von der US-Armee genutzt. Ab Juli soll sie nun zum Lernort für den Frieden werden.

Von Eva Maria Knab

Die "Halle 116" ist ein Originalschauplatz, im Bösen wie im Guten. Im Nationalsozialismus war sie ein KZ-Außenlager für Zwangsarbeiter. Nach dem Krieg spielte das Kasernengebäude in Augsburg-Pfersee bei den amerikanischen Truppen eine wichtige Rolle. Nun wird ein weiteres Kapitel aufgeschlagen: Die historische Halle soll Geschichte fassbar und erfahrbar machen – als Erinnerungs- und Lernort, vor allem für junge Menschen. Die Stadt will eine erste Interimsschau in einem Teil des Gebäudes im Juli eröffnen. Doch nicht alle Stadträte sind mit den Fortschritten bei diesem politisch viel diskutierten Projekt zufrieden.

