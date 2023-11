In Haunstetten läuft wieder eine große Geschenkaktion

Das Rote Kreuz bittet um Spenden, die für ärmere Kinder und Senioren bestimmt sind. Wenn möglich, sollen die Geschenke weihnachtlich verpackt sein.

In einer Zeit weltweiter Krisen wird manchmal die Not direkt vor der Haustür vergessen. Genau hier setzt die Aktion "Haunstetter beschenken ihre Nachbarn" an, die das Stadtteilzentrum Haunstetten des Augsburger Roten Kreuzes heuer bereits zum sechsten Mal veranstaltet. Die Geschenke gehen direkt an Kinder sowie Seniorinnen und Senioren in Haunstetten, die in schwierigen wirtschaftlichen Verhältnissen leben.

Die Erfahrung aus früheren Jahren zeigt, dass dass die Freude über liebevoll verpackte Geschenke bei den Beschenkten sehr groß ist, sagen die Initiatoren. Verena König von der Nachbarschaftshilfe Haunstetten, die die Aktion organisiert, berichtet, bei Älteren gebe es oft keine Angehörige mehr. Gleichzeitig sei eine große Bescheidenheit zu spüren. "Eine Seniorin, die es wirklich alles andere als einfach hat, sagte, es gibt sicher Bedürftigere als mich."

So funktioniert es mit dem Schenken

Wer bei der Aktion mitmachen möchte, soll Deckel und Karton eines Schuhkartons getrennt in buntes Geschenkpapier, am besten Weihnachtspapier, verpacken. Man soll festliegen, ob man ein Mädchen, einen Jungen, eine Seniorin oder einen Senior beschenken möchte. Der Karton soll mit passenden Kleinigkeiten gefüllt werden. Rätselhefte, kleine Mal- oder Spielsachen, Pflegeprodukte oder etwas Süßes waren in Vorjahren als Geschenk dabei. Auch eine Weihnachtskarte oder ein selbstgemaltes Bild mit persönlichen Grüßen dürfe gerne beigelegt werden, sagt Verena König. .

Das Geschenk kann dann bis Freitag, 8. Dezember, ins BRK-Stadtteilzentrum Haunstetten, Johann-Strauß-Straße 11, gebracht werden. Im Jahr 2017 startete die Aktion im BRK-Stadtteilzentrum. Es wurden bislang rund 500 Geschenke verteilt. (möh)

