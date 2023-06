In Lechhausen gab es Probleme mit der Leerung der Grünen Tonne

Die Grünen Tonnen wurden in Lechhausen nicht rechtzeitig geleert. Die Stadt bestätigt, dass bei der Müllabfuhr Personal fehlte. Mittlerweile sind die Tonnen aber geleert.

In Teilen von Lechhausen war die Aufregung groß. Die Grünen Tonnen standen länger in einzelnen Straßenzügen, ohne geleert zu werden. Die Stadt Augsburg bestätigt, dass es Probleme mit dem Personal bei der Müllabfuhr gegeben habe. Mittlerweile seien die Tonnen jedoch geleert.

Wie es hieß, fiel am Dienstag, 20. Juni, die Leerung der grünen Tonne für Papier und Pappe aufgrund von personellen Engpässen aus. Eine erste Nachleerung sei am Freitag, 23. Juni, erfolgt. Allerdings hätten nicht alle Tonnen an diesem Tag geleert werden können. An diesem Freitag sollte nun die Nachleerung der Grünen Tonnen für den noch fehlenden Bereich in Lechhausen stattfinden. (möh)

