In Lechhausen kommen die Therapeutinnen jetzt direkt in die Schule

Logopädin Anne Dutz (links) und Ergotherapeutin Bettina Killisperger (rechts) gehen in der Therapie von Kindern neue Wege und kommen nun direkt in die Schulen.

Plus Logopäden und Ergotherapeuten werden in Augsburg zunehmend von der hohen Nachfrage überrollt. Zwei Praxisinhaberinnen haben deshalb ein neues Konzept entwickelt.

Von Katharina Indrich

Immer wieder haben Anne Dutz und Bettina Killisperger in den vergangenen Wochen und Monaten weinende Eltern am Telefon gehabt. Eltern, die für ihr Kind verzweifelt einen Platz für Logopädie oder Ergotherapie suchen. Besonders schlimm sei es traditionell nach dem Start des neuen Schuljahres. "Im Oktober/November hatten wir insgesamt 100 Neuanmeldungen", sagt Logopädin Anne Dutz. So groß war der Andrang, dass sie zwischenzeitlich einen Aufnahmestopp für neurologische Hausbesuchspatienten verhängen musste. "Das ist eine harte Entscheidung für einen Therapeuten. Aber es ging nicht mehr", so Dutz. Aktuell liege die Wartezeit auf einen Nachmittagsplatz in ihrer Lechhauser Praxis bei einem Jahr, erzählt die Logopädin. Ein Jahr, das ist für ein Kind, das Förderbedarf hat, eine lange Zeit. Und so haben sich Anne Dutz und Bettina Killisperger, die in Lechhausen eine Praxis für Ergotherapie betreibt, etwas einfallen lassen. Sie gehen nun direkt in die Schulen.

Die Therapien finden regelmäßiger statt und führen schneller zum Erfolg

Mit der sogenannten schulbasierten Therapie, die es in anderen Städten schon länger gibt, hätten sie in Augsburg Neuland betreten, sagen die beiden. Im vergangenen Schuljahr waren sie auf die Grundschulen in Lechhausen zugegangen, um ihr Konzept vorzustellen und stießen dabei auf offene Ohren. Knapp 40 Kinder bekommen nun von ihnen und ihren Mitarbeiterinnen während der Unterrichtszeit Ergotherapie oder Logopädie. Damit sinkt einerseits der Druck bei den Terminen am Nachmittag.

