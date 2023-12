In Oberhausen läuft eine unterhaltsame weihnachtliche Aktion

Das Motto lautet: Lasst uns Wintergeschichten hören. Autor Arno Loeb stellte Brecht-Erzählungen vor. Ordnungsreferent Frank Pintsch folgte an der Kirchenorgel.

Schon gehört? In Oberhausen gibt es eine weihnachtliche Aktion. Sie lautet: Lasst uns Wintergeschichten hören. An verschiedenen Orten und Plätze gibt es Veranstaltungen. Den Auftakt machte eine Lesung im Modehaus Jung. Die Initiatoren der Aktion sagen: "Geschichten sind so facettenreich wie das Leben selbst. Immer wieder spannend, oft lustig, manchmal besinnlich."

Zum Auftakt öffnete das Modehaus Jung seine Räume. Der Augsburger Musiker und Autor Arno Loeb sprang für den erkrankten Buchhändler Kurt Idrizovic ein. Loeb stellte dem Publikum eine Auswahl von Bertolt Brechts Erzählungen passend zur Jahreszeit vor. Karl Poesl sorgte für die musikalische Umrahmung.

In der St. Johannes Kirche findet am Sonntag eine große Aktion statt

Weiter geht's am Sonntag, 10. Dezember, in der St. Johannes Kirche. Die offene Kirche lädt Gäste ein, den Advent mit allen Sinnen zu entdecken. Für Kinder und Erwachsene erzählt Martina Tichov zu Beginn ein Kamishibai (japanisches Bildertheater). Musikalisch bei der Hand genommen werden kleine und große Gäste ab 16 Uhr von Ordnungsreferent Frank Pintsch, der nicht nur Weihnachtslieder zum gemeinsamen Singen an der Orgel spielt. Mit ihm dürfen sich die Kinder einmal an den großen Spieltisch setzen, selbst alle Register ziehen und auch einen Blick in den „Backstagebereich“ des Instruments mit den imposanten Orgelpfeifen werfen. Zwischen einem Kerzenmeer gibt es im Kirchenschiff an diesem Tag eine Krippenausstellung, Punsch und Kekse.

Am 21. Dezember findet eine Feier im Hettenbachpark statt

"Häng Deinen Stern in unseren Himmel!", heißt es am Donnerstag, 21. Dezember, ab 16.30 Uhr. Gefeiert wird im Hettenbachpark. Auch Livemusik izt zu hören. Gemeinsam werden Winterlieder aus aller Welt gesungen. Der Park wird mit einer Vielzahl von Kerzen erleuchtet und mit selbstgebastelten Bildern und Sternen geschmückt. Bei dieser Veranstaltung kann jedes der Kinder sein Bild mit seinem Wunsch für sich und andere im Hettenbachpark ins Grün hängen. Anschließend können die Kunstwerke dort bis im Januar angeschaut werden.

