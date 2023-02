Augsburg

06:00 Uhr

In zentraler Lage in Augsburg entsteht eine neue Kantine – wer darf rein?

Am Leonhardsberg baut der Bezirk Schwaben eine neue Kantine.

Plus Am Leonhardsberg will der Bezirk Schwaben bald eine Kantine mit einem besonderen Konzept eröffnen. Eine Frage wird aber noch diskutiert.

Seit rund vier Jahren steht das Geschäft am Leonhardsberg, Ecke Karolinenstraße inzwischen leer. Einst war hier das Kaufhaus Mages. Zuletzt wurden hinter der großen Glasfront Fitnessgeräte verkauft, Anfang 2019 aber schloss das Geschäft. Demnächst soll dort, in zentraler Lage der Augsburger Innenstadt, wieder neues Leben einziehen. Der Bezirk Schwaben richtet eine Kantine ein. An den Fensterscheiben wird dafür bereits geworben. "Inklusiv, regional & lecker", verspricht ein aufgeklebter Schriftzug. Diskutiert wird allerdings noch die Frage, wer dort essen darf.

