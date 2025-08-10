Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Augsburger Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Augsburg
Icon Pfeil nach unten

Gut indisch Essen in Augsburg? Fünf Restaurant-Tipps

Tipps aus der Redaktion

Hier können Sie in Augsburg gut indisch essen – fünf Tipps der Redaktion

Wo gibt’s gutes Curry, Butter Chicken oder Dal in Augsburg? Unsere Redaktion verrät, welche indischen Restaurants einen Besuch wert sind.
Von Von AZ-Autorinnen und -Autoren
    • |
    • |
    • |
    Tanmay Nayyar (links) serviert im Noon Mirch indisches Essen. Das Restaurant ist nicht das einzige, das unsere Redaktion in Augsburg empfehlen kann.
    Tanmay Nayyar (links) serviert im Noon Mirch indisches Essen. Das Restaurant ist nicht das einzige, das unsere Redaktion in Augsburg empfehlen kann. Foto: Marcus Merk, Anna Kondratenko, Collage AZ

    Appetit auf aromatische Gewürze, dampfendes Butter Chicken, knusprige Samosas oder ein cremiges Dal? Ob für ein entspanntes Abendessen zu zweit, ein schnelles Mittagessen in der Pause oder einfach dann, wenn die Sehnsucht nach Indien kulinarisch gestillt werden will – wir haben uns umgesehen und zeigen Ihnen, wo man in Augsburg besonders gut indisch essen kann. Hier kommen fünf Empfehlungen aus der Redaktion.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden