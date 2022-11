Augsburg

07:05 Uhr

"In vielen Fällen keine Lappalie": Infekt-Welle rollt über Augsburg

Plus Atemwegserkrankungen greifen in Augsburg um sich. Medikamente werden knapper, mehr Kinder als üblich erkranken schwerer. Woran das liegt - und wozu Experten raten.

Von Max Kramer Artikel anhören Shape

Nicht, dass die Lage in den vergangenen Monaten entspannt gewesen wäre. Schon länger spüren sie in der Kinderklinik am Uniklinikum Augsburg (UKA) die Auswirkungen des akuten Personal- und Fachkräftemangels überdeutlich, Kapazitätsengpässe sind hier - wie in eigentlich allen Einrichtungen dieser Art - keine Ausnahme. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind am Limit. Doch obendrauf bekommen sie momentan immer deutlicher eine Welle zu spüren, die unmittelbar nur wenig, insgesamt aber doch viel mit Corona zu tun hat: Atemwegserkrankungen greifen derzeit um sich.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen