Augsburg

06:30 Uhr

Infektwelle schwappt über Augsburg – und prallt auf Engpässe in Praxen

Eine Praxis, ein leerer Gang: Obwohl der Patientenandrang groß ist, muss die Hausarzt-Praxis Am Schlössle in Augsburg-Lechhausen derzeit geschlossen bleiben.

Plus In Augsburg liegen derzeit viele mit Corona und Co. flach. Arztpraxen kommen ins Straucheln, Medikamente werden knapper – und die Uniklinik erlebt eine Kehrtwende.

Wer derzeit in der Hausarzt-Praxis am Schlössle in Lechhausen anruft, der bekommt zunächst dreimal Tuten zu hören, gefolgt von einer Ansage an die "lieben Patienten". Man habe vom 21. bis zum 29.12. geschlossen, sagt die Frauen-Stimme, in dringenden Fällen könne man sich an die Partner-Praxis am Vincentinum wenden. Eine Weihnachts-Pause? Von wegen. In der Praxis kommt es auch in der kommenden Woche zu Einschränkungen – eine Folge der Infektwelle, die derzeit über Augsburg schwappt. Und sich auch andernorts bemerkbar macht.

Arztpraxen in Augsburg merken zunehmende Infektionen und Atemwegserkrankungen

Schon vor den Weihnachtsfeiertagen, an denen zahlreiche Menschen zusammenkamen, griffen in der Stadt Infektionskrankheiten spürbar um sich. Die Patientenzahl sei "etwas höher als sonst", sagt Mariana Malmer, Hausärztin in der Praxis am Vincentinum. Man sehe die "saisonübliche Bandbreite – Corona, Influenza, RSV, Rhino". Und eigentlich wäre dieser Andrang auch zu bewältigen gewesen, sagt die 57-Jährige. Doch fast zeitgleich erkrankte rund die Hälfte des Personalbestands aus Ärzten, Helferinnen und Helfern, überwiegend an grippalen Infekten. Es sei deshalb nicht anders gegangen, sagte Malmer, als die Kapazitäten an einem Ort zu konzentrieren. "Es geht gerade vor allem um die Akut-Versorgung, auch im Bereich psychischer Erkrankungen. Viel mehr ist momentan nicht drin." Eine "so akute Situation" habe sie noch nie erlebt, sagt Malmer, seit 2011 niedergelassene Hausärztin. Dabei würden auch die telefonischen Krankschreibungen, die seit Kurzem wieder möglich sind, nur bedingt helfen. Sie würden "auffällig stark" in Anspruch genommen – und seien trotz grundsätzlich einfacherer Handhabe mit "viel Aufwand verbunden".

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

