Infineon entwickelt in Augsburg biometrische Bankkarten

Kontaktloses Bezahlen hat sich in der Pandemie durchgesetzt, jetzt arbeiten Augsburger Experten an der Bankkarte mit Fingerabdrucksensor. Das hat es in sich.

Während der Corona-Pandemie ist das kontaktlose Bezahlen noch mehr in Mode gekommen, als es ohnehin schon war. Dieser Trend wird anhalten, sind sich Experten sicher. In Augsburg arbeiten Entwickler sogar schon an der nächsten Stufe der Technologie: An einer biometrischen Bankkarte, die dann die Eingabe einer Pin oder die Unterschrift des Karteninhabers selbst bei höheren Beträgen unnötig macht. Dahinter steckt das Wissen von Infineon und dessen Softwarespezialisten in Augsburg.

Wolfgang Rankl ist Standortleiter von Infineon Augsburg. Foto: Silvio Wyszengrad

Wer Infineon in Augsburg besucht, muss erst einmal durch die Sicherheitsschleuse. Weil das Unternehmen sensible Daten verarbeitet, ist eine solche vorgeschrieben - ebenso wie ein ausgeklügeltes Sicherheitssystem innerhalb der Büros. Kameras an den Fenstern sind obligatorisch, wer die Kollegen im höher gelegenen Stockwerk besuchen will, nimmt das intern eingebaute Treppenhaus. Sonst stünde erneut der Durchgang durch die Sicherheitsschleuse an. Auch das Computernetzwerk funktioniert eigenständig und unabhängig von öffentlichen Angeboten.

Seit Anfang 2021 ist Infineon im Toni-Park ansässig - nur wenige Meter weg vom alten Standort im Hochhaus an der Ecke Friedrich-Ebert-Straße / Alter Postweg. "Wir haben neue Räume gesucht, weil die alten in mehrerlei Hinsicht nicht mehr unseren Anforderungen entsprochen haben", erzählt Standortleiter Wolfgang Rankl. Etwas zu finden war gar nicht so einfach, vor allem auch wegen der Sicherheitsvorgaben.

Infineon in Augsburg entwickelt Sicherheitssoftware für Bankkarten und Co.

Sicherheit ist bei Infineon in Augsburg Programm. Die rund 120 Beschäftigten sind in ihrer Arbeit nicht nur selbst geschützt, sondern erarbeiten solche Lösungen auch für andere. Sie entwickeln Sicherheitssoftware, die Millionen von Menschen auf der ganzen Welt verwenden - oft ganz unbewusst. Schon vor mehr als 25 Jahren hat Infineon in München mit den Sicherheitschips für Telefonkarten begonnen, in Augsburg war Start für das Trusted Plattform Module, ein Computerchip, der grundlegende Sicherheitsfunktionen bereitstellt. Heute sichern Hunderte von Millionen Infineon Chips in Mobiltelefonen, Bankkarten, Ausweisen und Computern den Alltag. "Wir beschäftigen uns in Augsburg aber auch mit neuen Herausforderungen und arbeiten an Anwendungsfeldern wie Internet of Things oder Quantencomputing", ergänzt Standortleiter Rankl. Im Bereich Internet der Dinge geht es neben Prozessen in Fabriken unter anderem auch um das vernetzte Zuhause oder das intelligente Blutdruckmessgerät. "Hier müssen wir uns überlegen wie es uns gelingt, die Vernetzung der Geräte mithilfe unserer Chips und unserer Software gegen Angriffe von Außen sicher zu machen", so Rankl.

Das ist Infineon in Augsburg 1 / 3 Zurück Vorwärts Gründung: Infineon wurde 1999 gegründet und hat seither auch eine Niederlassung in Augsburg. Gestartet wurde dort mit zehn Mitarbeitern.

Mitarbeiter: Mittlerweile sind in Augsburg rund 120 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für den Softwarespezialisten tätig. Weltweit hat Infineon über 50.000 Beschäftigte (stand Ende 2021). Die Niederlassung Augsburg hat ihren Sitz im Toni Park. Insgesamt hat Infineon weltweit 56 Forschungs- und Entwicklungs- sowie 20 Fertigungsstandorte.

Produkte: Infineon ist ein Halbleiterunternehmen. Der Fokus liegt auf den Themen Automobil- und Industrieelektronik, Kommunikations- und Informationstechnologie, IoT (Internet of Things), Sensortechnik sowie Sicherheit. In Augsburg wird Software für den Bereich Sicherheit und damit eine gesicherte, vernetzte Welt entwickelt.

Eines der größeren Projekte die derzeit in Augsburg laufen ist die Entwicklung biometrischer Bankkarten. Diese funktionieren dann per Fingerabdruck. "Wenn sie in einem Geschäft bezahlen, dann legen Sie Ihren Finger auf die entsprechende Stelle auf der Karte und halten diese an das Bezahlterminal. Sie müssen dann auch bei hohen Beträgen keinen Pin mehr eingeben oder unterschreiben. Der Fingerabdruck-Sensor erkennt, dass sie der rechtmäßige Benutzer der Bankkarte sind", erläutert Rankl. Diese Technologie müsse aber extrem sicher sein, um sie anwenden zu können.

Biometrische Bankkarte aus Augsburg kommt bald auf den Markt

Erste Pilotprojekte laufen bereits. Dabei ist die Entwicklung der Software nicht das einzig Komplexe. "Eine Bankkarte muss etwa vier bis fünf Jahre halten. Sie darf nicht brechen und an sensiblen Stellen nicht anderweitig beschädigt werden. Selbst dann nicht, wenn man sie in der hinteren Hosentasche trägt und sich regelmäßig darauf setzt", so Rankl mit einem Augenzwinkern. Die verbauten Chips müssen daher äußert strapazierfähig sein. Bis die Entwicklung abgeschlossen ist, vergehen laut Experten noch etwa zwei Jahre. Dann soll die Technologie aus Augsburg im Alltag einsatzfähig sein.

Die Infineion-Technologie muss auf winzig kleine Chips passen. Foto: Silvio Wyszengrad

Dass bei Infineon in Augsburg nach modernsten Standrads gearbeitet wird, ist auch an den neuen Büroräumen zu erkennen. Sie sind nach neuesten Ideen zum modernen Arbeiten angelegt und technisch auf dem aktuellsten Stand. "Das fühlt sich natürlich gut an, ist aber auch für das Profil des Unternehmens wichtig", ordnet Rankl ein. IT-Experten seien stark nachgefragt, Unternehmen, müssten daher auch etwas bieten. "Heute ist das nicht mehr nur ein gutes Gehalt, sondern eben auch ein kreatives Arbeitsumfeld", so Rankl. Vor allem, weil Infineon aufgrund der Sicherheitsstandards kaum Homeoffice-Plätze anbieten kann, wie es viele andere IT-Unternehmen bereits tun. Zudem setzt man auf Kooperationen mit Hochschule und Universität Augsburg. So könne Infineon Wissen und Erfahrung weitergeben und gleichzeitig Fachkräfte von morgen frühzeitig ans Unternehmen binden.