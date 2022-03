Stadtsparkasse Augsburg warnt: Inflation schadet den Kundeneinlagen

Das Geldinstitut zieht Bilanz für das Jahr 2021. Die fällt positiv aus, doch auf die Bank und die Kundschaft warten neue Herausforderungen.

Die Stadtsparkasse Augsburg ist mit ihrem Geschäftsergebnis aus 2021 zufrieden. Man habe die Herausforderungen Corona, Niedrigzinsphase und eine mit Wucht zurückgekehrte Inflation "gut gemeistert", heißt es. Die Bilanzsumme stieg, trotz eines weiteren Pandemiejahrs, um rund 13 Prozent auf 7,749 Milliarden Euro. Den Gewinn nach Steuern inklusive Zuführung zum Fonds für allgemeine Bankrisiken beziffert das Unternehmen mit rund 32 Millionen Euro. Das Eigenkapital gibt sie mit 763 Millionen Euro an. Damit sei eine gute Substanz vorhanden, um Kredite für Augsburg, Friedberg und die Region bereitstellen und weitere Risiken des Bankgeschäfts sowie der Corona-Krise abdecken zu können.

Stadtsparkasse warnt vor Inflation und steigenden Bauzinsen

Aus- und Rückblick der Bank machen klar, dass Herausforderungen aus 2021 auch 2022 weiter Thema sein werden - sowohl für die Stadtsparkasse selbst, als auch für deren Kundinnen und Kunden. Ein Aspekt ist die stark steigende Inflation. Die Stadtsparkasse Augsburg verwaltet derzeit knapp sechs Milliarden Euro an Kundenvermögen, das meiste davon angelegt in nicht verzinsten Sparformen, wie Giro- oder Geldmarktkonten. "Die Einlagen unserer Kundinnen und Kunden sind zwar ein ungeheurer Vertrauensbeweis, als dauerhafte Anlage für das Ersparte nutzt dies aber nicht", so Cornelia Kollmer, stellvertretende Vorstandsvorsitzende und verantwortlich für das Privatkundengeschäft. Mit diesen Anlageformen ließen sich keine Renditen erzielen. "Im Gegenteil, es setzt ein spürbarer Vermögensverlust ein, gerade bei einer Inflation von aktuell über sieben Prozent im März", so Kollmer. Auch die Verantwortlichen der Commerzbank Augsburg hatten zuletzt auf dieses Thema aufmerksam gemacht. Beide Bankhäuser raten zu Anlagealternativen, die reale Wertzuwächse ermöglichen - beispielsweise das Wertpapiersparen.

Auch im Hinblick auf die Entwicklung der Zinsen für Kredite und Darlehen sind sich die Finanzexperten aus Augsburg sicher, wird es Veränderungen geben, es mehrten sich die Anzeichen auf eine Zinswende. In den letzten Wochen seien steigende Bauzinsen zu verzeichnen. Verschiedene Bankhäuser raten daher dazu, sich jetzt die noch günstigen Konditionen langfristig zu sichern. 2021 machten bei der Stadtsparkasse Augsburg 945 Kundinnen und Kunden mit dem Abschluss einer neuen Baufinanzierung von dieser Möglichkeit Gebrauch, denn der Wunsch nach Eigenheim ist nach wie vor ungebrochen hoch. Über 250 Häuser, Wohnungen und Grundstücke im Wert von über 110 Millionen Euro vermittelten die Maklerinnen und Makler der Stadtsparkasse Augsburg im vergangenen Jahr. Weil die Nachfrage das Angebot noch immer übersteigt, stiegen auch die Preise für Immobilien trotz Corona weiter, teilt das Bankhaus mit.

Ukraine-Krieg wird auch Auswirkungen für Augsburg und die Region haben

Neben der Inflation, steigenden Bauzinsen und Corona kommt mit dem Ukraine-Krieg eine weitere Herausforderung auf die Stadtsparkasse, aber auch die Kunden zu. "Die Auswirkungen des Ukraine-Kriegs beeinflussen die Konjunkturerwartungen in Deutschland unmittelbar. Dem werden sich auch Augsburg und die Region nicht entziehen können", ist Vorstandsvorsitzender Rolf Settelmeier sicher. Prognosen zu konkreten Effekten seien zum jetzigen Zeitpunkt allerdings Makulatur. Die Stadtsparkasse, die in diesem Jahr ihr 200-jähriges Jubiläum feiert, sei gemeinsam mit ihren 955 Beschäftigten den Aufgaben der Zukunft aber gewachsen und stehe an ihren 59 Standorten als verlässlicher Partner an der Seite der Kundschaft.

Lesen Sie dazu auch