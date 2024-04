Informationsabend zu Wohnquartier in Firnhaberau

Die Siedlungsgenossenschaft will am Luchsweg ein Bauprojekt mit 140 Wohneinheiten schaffen. Anwohner sind wenig begeistert.

Die Stadt und die Siedlungsgenossenschaft Firnhaberau laden am Montag, 29. April, zu einer Informationsveranstaltung zu dem geplanten neuen Wohnquartier am Luchs-/Siedlerweg ein. Wie berichtet plant die Siedlungsgenossenschaft dort 140 Wohnungen in Mehrfamilien- und Reihenhäusern am nördlichen Siedlungsrand der Firnhaberau zur Autobahn hin. Das Bebauungsplanverfahren dafür läuft, wegen der sich abzeichnenden Proteste gegen das Vorhaben gibt es die Informationsveranstaltung um 18.30 Uhr im Hubertushof. Anwohner fürchten durch das Neubaugebiet zusätzlichen Verkehr. In der Vergangenheit forderten sie eine eigene Erschließungsstraße. Interessierte werden gebeten, sich bis 16. April unter gartensiedlung@sgf-firnhaberau.de anzumelden. (skro)