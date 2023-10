Innenminister Herrmann wird in Augsburg ausgezeichnet

Es geht um den Kampf gegen Drogen und Alkohol im Straßenverkehr. Eine Organisation ist hier die treibende Kraft.

Der "Bund gegen Alkohol und Drogen im Straßenverkehr" (BADS) verleiht jährlich die Senator-Lothar-Danner-Medaille in Gold an Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens, die sich in besonderer Weise für mehr Sicherheit auf den Straßen einsetzen. In diesem Jahr wird die Auszeichnung Bayerns Innenminister Joachim Herrmann verliehen. Die Ehrung fand in Augsburg statt Seit Beginn seiner Amtszeit als Innenminister im Jahr 2007 setze sich Herrmann für mehr Verkehrssicherheit ein, unter anderem mit dem aktuellen Verkehrssicherheitsprogramm 2030 "Bayern mobil – sicher ans Ziel", heißt es in der Laudatio. Ein Schwerpunkt sei der Kampf gegen Alkohol und Drogen am Steuer, unter anderem mit Präventionskampagnen und mit Schwerpunktkontrollen der bayerischen Polizei. Dies sagte BADS-Präsident Helmut Trentmann bei der Verleihung