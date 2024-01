15-Jähriger wird bei Ladendiebstahl erwischt und schlägt um sich

In der City-Galerie in Augsburg beobachtet ein Laden-Mitarbeiter einen Jugendlichen beim Diebstahl. Als er den Dieb festhält, wird der aggressiv.

Ein 15-Jähriger hat am Mittwoch einen Kosmetikartikel in einem Drogeriemarkt in der City-Galerie am Willy-Brandt-Platz gestohlen. Danach wollte er fliehen, berichtet die Polizei. Gegen 15.45 Uhr hatte ein Mitarbeiter des Drogeriemarktes den Angaben zufolge beobachtet, wie der 15-Jährige den Laden verlassen hatte, ohne zu bezahlen. "Als er den 15-Jährigen daraufhin stoppte, versuchte der 15-Jährige zu fliehen und schlug um sich", so die Polizei. Der Mitarbeiter wurde leicht verletzt. Ein Polizeibeamter, der privat unterwegs war, beobachtete den Vorfall und griff ein. Die Polizei übergab den 15-Jährigen an die Erziehungsberechtigen und ermittelt nun unter anderem wegen räuberischen Diebstahls gegen den 15-Jährigen. (jaka)