18-Jähriger schlägt Mann am Augsburger Hauptbahnhof und randaliert

Ein junger Mann versucht, einen 62-Jährigen am Hauptbahnhof in Augsburg etwas aus dem Rucksack zu stehlen. Als das nicht gelingt, wird der Täter aggressiv.

Ein 18-Jähriger hat am vergangenen Freitag versucht, einen 62-Jährigen am Bahnhof Augsburg zu bestehlen und ihn im Anschluss mit Schlägen traktiert. Wie die Bundespolizei jetzt berichtet, habe der 62-Jährige gegen 4.50 Uhr in der Südhalle des Augsburger Hauptbahnhofs verhindern können, dass der 18-Jährige etwas aus seinem Rucksack stahl. "Im Anschluss bekam der Reisende vom mutmaßlichen Dieb zwei Faustschläge gegen seinen Kopf", heißt es weiter. Ein unbekannter Zeuge eilte zur Hilfe und verhinderte weitere Schläge. Als der 18-jährige mutmaßliche Schläger die beiden weiter attackierte, wurden der 62-Jährige und sein Helfer dabei leicht verletzt. "Die Kontrahenten begaben sich in den Regionalzug in Richtung Buchloe", so die Polizei.

Im Zug habe das Personal die Bundespolizei verständigt. "Nach seiner Festnahme randalierte der junge Mann in der Dienststelle der Bundespolizei weiter, und trat einem Beamten gegen die Lendengegend. Der Beamte blieb unverletzt." Die Bundespolizei hat Ermittlungsverfahren wegen versuchten Diebstahls, Körperverletzung, tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitet. Da der 62-Jährige den Vorfall im Bahnhof Augsburg erst nach Abfahrt des Zuges gemeldet hatte, ist sein Helfer, der am Bahnhof Schwabmünchen ausgestiegen war, derzeit noch unbekannt. Die Nürnberger Bundespolizei ermittelt und bittet Zeugen, die sich am Freitagmorgen, 22. September, am Augsburger Hauptbahnhof aufhielten und Hinweise zum Tathergang geben können, sich unter der Telefonnummer 0911 205551-0 zu melden (jaka)