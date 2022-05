20-Jähriger randaliert im Lager einer Diskothek

Ein junger Mann hat nachts im Lager einer Augsburger Diskothek einen hohen Schaden angerichtet. Dann sollte er einen Alkoholtest machen.

Die Polizei wurde in der Nacht auf Freitag zu einer Diskothek in der Ludwigstraße in der Augsburger Innenstadt gerufen. Dort hatte ein Mann im Lager randaliert. Der 20-Jährige hatte offenbar mehrere Türen beschädigt und Flaschen herumgeworfen. Laut Polizei wird der entstandene Schaden auf rund 4000 Euro geschätzt. Das war aber nicht alles.

Der 20-Jährige war sichtlich betrunken. Wie stark, stellte sich heraus, als er einen Atemalkoholtest machen sollte. Der junge Mann war einfach nicht mehr dazu in der Lage. Gegen den Randalierer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet. Schließlich wurde der 20-Jährige in Begleitung seiner Freunde entlassen. (ina)