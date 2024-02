21-Jähriger soll zwei Frauen sexuell belästigt haben

Am Königsplatz in Augsburg hat ein 21-jähriger Mann zwei Frauen offenbar erst zu sexuellen Handlungen aufgefordert und dann attackiert. Nun suchen die Ermittler nach den Opfern.

Ein 21-jähriger Mann hat am Montag in Augsburg offenbar zwei bislang unbekannte Frauen sexuell belästigt. Nach Polizeiangaben belästigte der Mann die beiden auf einem Bahnsteig am Königsplatz gegen 20.30 Uhr zunächst verbal und forderte sie zu sexuellen Handlungen auf. "Als die beiden Frauen nicht darauf eingingen, schlug der 21-Jährige auf die beiden unbekannten Frauen ein", so die Darstellung der Ermittler. Er traf sie demnach aber nicht.

"Die von einem unbeteiligten Zeugen verständigten Einsatzkräfte nahmen den aggressiven Mann in Gewahrsam", heißt es weiter. Ihn erwartet nun eine Strafanzeige wegen Beleidigung und versuchter Körperverletzung. Da die beiden unbekannten Frauen bei Eintreffen der Einsatzkräfte nicht mehr vor Ort waren, werden diese von der Polizei gebeten, sich unter der Telefonnummer 0821/323-2110 zu melden. (jaka)